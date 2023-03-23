В пятницу, 24 марта, многие жители Уссурийска остались без холодной воды. К проблеме привела серьезная коммунальная авария.
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