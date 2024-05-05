Глава Rheinmetall пообещал Киеву снаряды с дальностью в 100 километров

REUTERS/Jana Rodenbusch Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в 2024 году собирается поставить Киеву снаряды с дальностью в 100 километров в числе "сотней тысяч" боеприпасов, пишет Handelsblatt со ссылкой на главу компании Армин Паппергер.
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