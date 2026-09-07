НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Киләсе тукталыш – Казан: Татарстан Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын кабул итәчәк

Киләсе тукталыш – Казан: Татарстан Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын кабул итәчәк

Кичә Кыргызстанның Чолпон-Ата шәһәрендә VI Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары тәмамланды. Уеннарның тантаналы ябылу чарасында Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм РФ Спорт министры урынбасары Алексей Морозовка ярышларның күчмә символы – кыргызларның кымыз саклау өчен кулланыла торган «көөкөр» күн савыты тапшырылды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым