Киләсе тукталыш – Казан: Татарстан Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын кабул итәчәк

Кичә Кыргызстанның Чолпон-Ата шәһәрендә VI Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары тәмамланды. Уеннарның тантаналы ябылу чарасында Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм РФ Спорт министры урынбасары Алексей Морозовка ярышларның күчмә символы – кыргызларның кымыз саклау өчен кулланыла торган «көөкөр» күн савыты тапшырылды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым