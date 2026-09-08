«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поднялся сразу на 15 мест в рейтинге лизинговых компаний РФ

По итогам первого полугодия 2026 года «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» улучшил позиции сразу по нескольким показателям в рейтингах аналитического агентства «Эксперт РА».
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