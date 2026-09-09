В ЯНАО обломки БПЛА вызвали пожар на ТЭК объекте

Никто не пострадал, персонал объекта был эвакуирован заранее.В Ямало-Ненецком автономном округе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Суд смягчил приго...
- ЮВ Уральский политол...
- АМ Уральский политол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым