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Бизнес журнал. Урал

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В ЯНАО обломки БПЛА вызвали пожар на ТЭК объекте

В ЯНАО обломки БПЛА вызвали пожар на ТЭК объекте

Никто не пострадал, персонал объекта был эвакуирован заранее.В Ямало-Ненецком автономном округе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса.

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