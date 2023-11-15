Школы Ивановской области получили 17 новых автобусов различной вместимости

Федеральная поставка поможет открыть новые маршруты, отметил губернатор.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на своей странице ВКонтакте сообщил, что регион принял и распределил партию школьных автобусов.
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