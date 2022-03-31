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В Челябинской области продолжает снижаться смертность от коронавируса

В Челябинской области продолжает снижаться смертность от коронавируса

Всего в регионе болеет чуть более семи тысяч человек. По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки положительные ПЦР-тесты на коронавирус получили 524 южноуральца, из которых 38 школьников.

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