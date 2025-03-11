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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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  • Игорь Бессонов
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Подлый британский почерк

Подлый британский почерк

  Одним из основных игроков на поле геополитики уже много столетий является Великобритания. Это довольно небольшое по площади островное государство на северо-западе Европы, расположенное далеко не в самой лучшей климатической зоне, тем не менее обладает политическим могуществом, позволяющим ее правящему слою определяющим образом влиять на ход событий не только в Европе, но на всей планете.

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