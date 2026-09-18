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На Алтае медвежонок сутки просидел на дереве после потери мамы

На Алтае медвежонок сутки просидел на дереве после потери мамы

Испуганного малыша привезли в алтайский заповедник в мусорном баке На днях в село Яйлю на территории Алтайского биосферного заповедника доставили осиротевшего медвежонка из поселка Артыбаш.

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