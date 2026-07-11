В World Gymnastics поддержали решение МОК по снятию ограничений с россиян

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) одобрила решения Международного олимпийского комитета (МОК), касающиеся российских спортсменов и Олимпийского комитета России, и подтвердила, что спорт должен оставаться вне политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии