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ИА Регнум

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В World Gymnastics поддержали решение МОК по снятию ограничений с россиян

В World Gymnastics поддержали решение МОК по снятию ограничений с россиян

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) одобрила решения Международного олимпийского комитета (МОК), касающиеся российских спортсменов и Олимпийского комитета России, и подтвердила, что спорт должен оставаться вне политики.

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