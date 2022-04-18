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«Будет разрушено три четверти мира…», – предсказания Ванги, Распутина, Нострадамуса и многих других о Третьей мировой

«Будет разрушено три четверти мира…», – предсказания Ванги, Распутина, Нострадамуса и многих других о Третьей мировой

В последнее время люди всё больше задаются вопросом: когда начнётся ли третья мировая война и будет ли она вообще? Ответ на это дали многие известные предсказатели и прорицательницы.

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