«Будет разрушено три четверти мира…», – предсказания Ванги, Распутина, Нострадамуса и многих других о Третьей мировой

В последнее время люди всё больше задаются вопросом: когда начнётся ли третья мировая война и будет ли она вообще? Ответ на это дали многие известные предсказатели и прорицательницы.
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