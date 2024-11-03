WSJ: Россия обогнала Китай по интенсивности контактов с Северной Кореей

В 2024 году Россия и Северная Корея активно взаимодействовали на различных уровнях, организовав более 40 визитов представителей дипломатических, экономических и военных ведомств, что вчетверо превышает количество подобных контактов между КНДР и Китаем.
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