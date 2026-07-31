БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Перспективы использования сетей сотовой связи для обнаружения воздушных целей

Перспективы использования сетей сотовой связи для обнаружения воздушных целей

Регулярно так происходит, что тему для очередной статьи мне подбрасывают посетители сайта «Военное обозрение».

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