Кому могут приостановить выплату пенсии, рассказала экономист

Прекращение выплаты страховой пенсии невозможно, но существует ряд оснований для ее приостановки. Об этом в беседе с агентством "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.