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Кому могут приостановить выплату пенсии, рассказала экономист

Кому могут приостановить выплату пенсии, рассказала экономист

Прекращение выплаты страховой пенсии невозможно, но существует ряд оснований для ее приостановки. Об этом в беседе с агентством "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.

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