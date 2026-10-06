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Нобелевскую премию по физике присудили за открытие высокоэнергетических нейтрино

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие высокоэнергетических нейтрино

Нобелевская премия по физике 2026 года присуждена американскому ученому бельгийского происхождения Фрэнсису Хальсену.

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