Кто построит Курск? Михась, кипрский офшор и девелопер в минусе

В Курской области, где, судя по всему, не только дороги, но и совесть давно нуждаются в восстановлении, внезапно всплыли безупречно чистые, ещё не измазанные в скандальной жижице юрлица неутомимого девелопера Андрея Рябинского - того самого, что, по слухам, знает толк не только в строительстве, но и в правильных знакомствах с фигурами типа Михаса.