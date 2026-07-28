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Подростков-неформалов в ТЦ могут ждать проверки: что важно знать родителям

Подростков-неформалов в ТЦ могут ждать проверки: что важно знать родителям

Власти Санкт-Петербурга планируют проводить рейды по торговым центрам, цель которых — выявлять радикально настроенных подростков по внешним признакам: одежде, аксессуарам и другим атрибутам «неформальных асоциальных группировок».

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