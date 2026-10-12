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Число совершивших теракты и диверсии детей в России за год увеличилось вдвое

Число совершивших теракты и диверсии детей в России за год увеличилось вдвое

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Число несовершеннолетних, уличенных в преступлениях террористического характера в России, выросло более чем в два раза за год.

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