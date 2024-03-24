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  • Геннадий
    ✊‼️Александр Прохано...
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  • Oleg Prauskov
    Я живу не в России,но я очень хочу чтобы Российские власти разобрались,кто для них важней,эти мигранты или свой народ...Михаил Смолин: Не...

Михаил Смолин: Не решая эту проблему нельзя надеяться в полной мере на устойчивость тыла в этой войне

Михаил Смолин: Не решая эту проблему нельзя надеяться в полной мере на устойчивость тыла в этой войне

Итак, в нашей стране легализованы как граждане РФ таджики, которые наняли других таджиков-граждан РФ, которые якобы хотели по началу возить на такси других граждан РФ.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Кто дал задание принимать всех в граждане? Поставлено на поток, столбы развешаны обьявленияии с предложением оформить быстро регистрацию, тот кто это делает во власти, или выполняет задание запада или не думает о последствиях
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50 мин.
Сергей Ненаглядкин
Кто пустил бандитов в Беслан. Кто пустил бандитов в Дубровку? За деньги продадут родную мать. Помешались на этих деньгах. Убил парня а ему условно Судья присудил, судья русский. Есть закон в РФ или нет?
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28 мин.
Oleg Prauskov
Я живу не в России,но я очень хочу чтобы Российские власти разобрались,кто для них важней,эти мигранты или свой народ,свои Россияне!!!!Сколько можно такое терпеть,как можно допускать такие преступления?????Пора уже навести порядок,жёстко навести.с этими мигрантами черномазыми!!!!!Сочувствую и скорблю с Россией!
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22 мин.

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