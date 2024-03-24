Михаил Смолин: Не решая эту проблему нельзя надеяться в полной мере на устойчивость тыла в этой войне

Светлана Петрова Кто дал задание принимать всех в граждане? Поставлено на поток, столбы развешаны обьявленияии с предложением оформить быстро регистрацию, тот кто это делает во власти, или выполняет задание запада или не думает о последствиях

Сергей Ненаглядкин Кто пустил бандитов в Беслан. Кто пустил бандитов в Дубровку? За деньги продадут родную мать. Помешались на этих деньгах. Убил парня а ему условно Судья присудил, судья русский. Есть закон в РФ или нет?