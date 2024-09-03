МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из бывших заключенных, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев анонсировал освобождение региона, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о жертвах американского проекта «Украина».
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