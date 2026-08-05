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Пятый канал

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«Без этого победить невозможно»: Собянин о городском развитии в сложное время

«Без этого победить невозможно»: Собянин о городском развитии в сложное время

Развитие городов и мирной экономики нельзя останавливать даже в сложные для страны периоды, поскольку именно стабильная экономическая система является одним из ключевых факторов достижения стратегических целей.

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