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По поводу союза русских с казахами и настроений на той стороне

По поводу союза русских с казахами и настроений на той стороне

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Все больше попадается материала, где казахи, живущие в Казахстане, выступают за дружбу и союз с Россией.

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Комментарии
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Александр Рус
хватит!гнать все зверье из страны
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1 час.
сергей шмельков
хохлы также говорили
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44 мин.
Юрий Волков
Согласен. Но ведь элитка что у нас, что у них на запад с придыханием смотрит, а народу большей частью как раз лучше вместе и мирно жить. К сожалению у власти именно элитка и её не сковырнёшь просто так.
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24 мин.

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