Сотрудник финансового учреждения Самарской области предотвратила хищение 129 тысяч рублей у 87-летней местной жительницы

В конце декабря прошлого года на телефон 87-летней жительницы Тольятти поступили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками банка, которые сообщили женщине, что ее денежные средства хотят похитить.
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