Театр абсурда
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Театр абсурда

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Беспредел

Беспредел

А какие нахрен "права мигрантов" могут быть в стране которая ведёт войну? Виктор Анисимов  Русским беженцам из Прибалтики требуется как минимум лет 6 - 7, для того чтобы получить российское гражданство, я это о Сергее Васильеве, нашем блогере, если кто не понял, а разного рода "понаехи" их Сразии и Закавказья, не напрягаясь получают и ВНЖ, гражданство буквально "не отходя от кассы", ну вы поняли о чём это я.

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Комментарии
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В
Виктор
Неплохо звучит : &quot; ТАДЖАНИН ГРАЖДАНИСТАНА ...&quot;
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17 час.
Ваша Светлость
Путинские хуснулины неистребимы как и чебуреки, пока Сам позволяет им завоз чебуречины, они будут везти эту заразу, для них деньги не пахнут, а то что преступность, коррупция, так это не про них, на всех них пока не хватает Андрея Рэмовича Белоусова, но Путин уже не понимает в какой беде Россия из-за его &quot;друзей&quot;!!!
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16 час.
людмила михайлик
Правильно пишет Госдума и чиновники уничтожают наш народ в СВО и в стране
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15 час.

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