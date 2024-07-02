Ваша Светлость

Путинские хуснулины неистребимы как и чебуреки, пока Сам позволяет им завоз чебуречины, они будут везти эту заразу, для них деньги не пахнут, а то что преступность, коррупция, так это не про них, на всех них пока не хватает Андрея Рэмовича Белоусова, но Путин уже не понимает в какой беде Россия из-за его "друзей"!!!