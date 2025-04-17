Штаб ТКО: еще 8 регионов перешли в «зеленую зону» по закупке мусоровозов

Российский экологический оператор выявил положительную динамику в закупке регионами мусоровозов. Дефицит специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) и план закупок на 2025 год обсудили на штабе по организации обращения с ТКО, который состоялся 15 апреля под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева.