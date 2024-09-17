Россияне начали получать уведомления о налоге на доход с банковских вкладов

Россияне начали получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) уведомления о начислении налога на доход с процентов по банковским вкладам, сообщает РБК со ссылкой на данные из личных кабинетов налогоплательщиков.
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