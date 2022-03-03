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Упрощен процесс перехода молдавско-украинской границы

Упрощен процесс перехода молдавско-украинской границы

Упрощен процесс перехода молдавско-украинской границы на совместном ППГ "Паланка – Маяки-Удобное". «После консультаций с украинскими коллегами мы приняли решение изменить стандартные операционные процедуры на пункте пересечения границы в Паланке.

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