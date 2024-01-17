Шамбала. Мир тесен
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Шамбала. Мир тесен

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Белый Кролик и психоделический мир демонов

Белый Кролик и психоделический мир демонов

Мир, который мы видим вокруг, почему он именно таков, каков он есть…? Может ли существовать обратный мир, мир с иной логикой? Реален ли наш мир, и существуют ли еще миры, в которые можно ненароком провалиться, и там будет все по-иному? Какие миры мы видим во снах, какие миры видят люди с искаженным сознанием под действием наркотических и иных веществ? В какие миры может попасть сознание психически больного человека? Неужели все эти миры создаются просто в воображении и просто генерируются мозгом, или же они существуют в реальности?  Всемирно известна сказка об Алисе в стране чудес Льюиса Кэрролла.

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