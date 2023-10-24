Пустота Волопаса: 330 миллионов световых лет черного космоса, где нет ни одной звезды

330 миллионов световых лет?... Гонишь, парниша - таких расстояний не бывает. Да и чисел тоже.

Да накакать жидким калом на эту грандиозную проблему.Нам то что с этого.

Валентин Поляков

Пустоту Волопаса отделяет от нас 700 млн. световых лет, поэтому мы видим то, что было 700 млн. лет тому назад, а что там сейчас, не узнаем никогда!