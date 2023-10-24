Пустота Волопаса: 330 миллионов световых лет черного космоса, где нет ни одной звезды

Все звезды во Вселенной собраны в галактики, которые группируются вместе под влиянием гравитации. Лишь в одном месте никаких звезд нет вообще, при этом диаметр войда Волопаса оценивается в 330 миллионов световых лет.
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