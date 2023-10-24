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Пустота Волопаса: 330 миллионов световых лет черного космоса, где нет ни одной звезды

Пустота Волопаса: 330 миллионов световых лет черного космоса, где нет ни одной звезды

Все звезды во Вселенной собраны в галактики, которые группируются вместе под влиянием гравитации. Лишь в одном месте никаких звезд нет вообще, при этом диаметр войда Волопаса оценивается в 330 миллионов световых лет.

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Комментарии
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Karmadon
330 миллионов световых лет?... Гонишь, парниша - таких расстояний не бывает. Да и чисел тоже.
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4 д.
ВТ
Валерий Таганрогский
Да накакать жидким калом на эту грандиозную проблему.Нам то что с этого.
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4 д.
Валентин Поляков
Пустоту Волопаса отделяет от нас 700 млн. световых лет, поэтому мы видим то, что было 700 млн. лет тому назад, а что там сейчас, не узнаем никогда!
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2 д.

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