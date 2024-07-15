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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ведущий художник пользовательского интерфейса Metroid Prime 4: Beyond рассказал о раб...

Ведущий художник пользовательского интерфейса Metroid Prime 4: Beyond рассказал о раб...

Ведущий художник пользовательского интерфейса Metroid Prime 4: Beyond рассказал о работе над интерфейсом и визором СамусВсего через несколько недель после первоначального анонса Metroid Prime 4: Beyond ведущий художник пользовательского интерфейса Retro Studios Джон Уоффорд поделился некоторыми подробностями о своем участии в разработке четвертой части и своей работе над визором Самус… источник.

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