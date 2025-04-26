Geology: долгая вулканическая зима стала последним ударом для Римской империи

Международная группа ученых из Канады, Великобритании и Китая пришли к выводу, что мини-ледниковый период в VI веке нашей эры стало фактором, сделавшим неминуемым крах уже ослабленной Западной Римской империи.
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