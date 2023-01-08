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«Мы вышли со страхом. Нужно играть с первой секунды, а не когда нам забивают». Облак о 0:1 от «Барселоны»

Вратарь «Атлетико» прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1). Мадридская команда проиграла на своем поле в рамках 16-го тура Ла Лиги.

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