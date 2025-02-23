В Госдуме раскрыли, какие льготы положены пенсионерам

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что пенсионеры имеют право на получение налоговых льгот, в частности, налогового вычета по земельному налогу.
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