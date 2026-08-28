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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ремпал о контракте с «Салаватом»: «Не люблю менять команды, как перчатки. Нравится пустить корни и вместе ребятами поступательно достичь цели. Уфа достоина чемпионства»

Нападающий « Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал рассказал о решении подписать новый контракт с клубом. В межсезонье форвард продлил договор с клубом на год с базовым окладом 70 миллионов рублей.

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