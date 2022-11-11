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Одно из достижений современной моды – нижнее белье стало верхним

Одно из достижений современной моды – нижнее белье стало верхним

Отец с маленьким сыном выходят из передевалки на пляже: - Папа, - показывает пальчиком сын, - а у мамы такая штучка есть? - Нет, сынок, - вздыхает отец, - у мамы такой штучки нету, она моей пользуется.

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