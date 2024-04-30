Петербуржцев предупредили о кратковременных дождях 30 апреля

Температура воздуха достигнет +12…+14 градусов Сегодня, 30 апреля, в начале дня короткими дождями в Петербурге отметится уходящий на юг холодный атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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