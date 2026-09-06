Trump is now a brunette! The US president has changed his image

US President Donald Trump dyed his hair brown. This is reported by the Independent. According to the newspaper, over the weekend Trump appeared with a noticeably darker shade of hair.
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