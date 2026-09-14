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Рыбы оказались намного чувствительнее людей к антидепрессантам в воде

Рыбы оказались намного чувствительнее людей к антидепрессантам в воде

Молекулярные мишени, через которые антидепрессанты действуют на мозг человека, у рыб реагируют на те же препараты при значительно меньших концентрациях, чем у людей.

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