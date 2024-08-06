В Иванове на остановке троллейбус въехал в зад автобусу

Автобус спокойно стоял, никого не трогал.В Иванове днем 5 августа произошло ДТП с участием городского пассажирского транспорта.
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