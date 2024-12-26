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Жителям Новосибирска напомнили о штрафах за нарушения при запуске фейерверков

Жителям Новосибирска напомнили о штрафах за нарушения при запуске фейерверков

Как правило, для запуска фейерверков определяют участки, удалённые от жилых домов.В преддверии новогодних праздников, когда небо озаряется яркими фейерверками, жителям Новосибирска напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности и штрафах.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Узнать, где разрешено запускать фейерверки в вашем районе, можно в администрации или в вашей управляющей компании.&quot; ......... не знаю где как но в районных администрациях Ростова-на-Дону &quot;администраторы&quot; даже не знают какое здание или территория у них на балансе числятся и где все это находится. Про управляйки вообще лучше молчать.
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