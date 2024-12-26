Жителям Новосибирска напомнили о штрафах за нарушения при запуске фейерверков

Дмитрий Гурин

"Узнать, где разрешено запускать фейерверки в вашем районе, можно в администрации или в вашей управляющей компании." ......... не знаю где как но в районных администрациях Ростова-на-Дону "администраторы" даже не знают какое здание или территория у них на балансе числятся и где все это находится. Про управляйки вообще лучше молчать.