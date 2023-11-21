Фигуристка Синицына: когда я поняла, что у меня перелом, была в недоумении

Фигуристка Ксения Синицына, одержавшая победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре, рассказала, как десять дней тренировалась с переломом ноги из-за неправильного диагноза - врачи не заметили перелом, заявив о сильном ушибе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии