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Менеджер Морозова Абдрахманов о моральном состоянии бойца перед поединком: «Я в нем уверен»

Казахстанец Сергей Морозов сегодня ночью проведет свой второй бой в UFC против немца Халида Таха. Менеджер Морозова Саят Абдрахманов рассказал о настрое Сергея на бой: «Мороз настроен хорошо.

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