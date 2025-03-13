Заслуженный тренер России, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Зинэтула Билялетдинов рассказал о совместной работе с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, как в московском «Динамо», так и в сборной России.