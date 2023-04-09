Пропавший в Ростове-на-Дону 24-летний парень нашелся в отделе полиции в камере ИВС

Ростовчанин не выходил на связь со своими родственниками больше недели.Молодой человек пропал в конце марта во время сильного снегопада на трассе М-4 "Дон", когда возвращался из населённого пункта Знаменка Морозовского района в Ростов-на-Дону.
Ростовчанин не выходил на связь со своими родственниками больше недели.Молодой человек пропал в конце марта во время сильного снегопада на трассе М-4 "Дон", когда возвращался из населённого пункта Знаменка Морозовского района в Ростов-на-Дону.
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