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«Металлург» продлил контракты с Яковлевым и Маклюковым до 2027 года

Новые соглашения защитников с магнитогорским клубом рассчитаны до 31 мая 2027 года. 31-летний Маклюков проводит четвертый сезон в команде.

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