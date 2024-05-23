История праздника Последний звонок, когда выпускники будут прощаться со школой в 2024 году Алёна ЮрьеваПоскольку в 2024 году отсутствуют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, традиционное мероприятие «Последний звонок» запланировано на всей территории страны.