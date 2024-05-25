На Харьковщине ВСУ впервые задействовали стратегические резервы. ВС РФ перешли к обороне

ВС

Владимир Степанов

Если это правда - то это лучше, чем победная ложь! Война всегда состоит из побед и поражений (которые способствуют лучшему обучению воюющих подразделений). А победа будет за нами, потому что и правда за нами, а также потому, что это не мы призывали уничтожать другие народы, а они!!!