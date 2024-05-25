Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Харьковщине ВСУ впервые задействовали стратегические резервы. ВС РФ перешли к обороне

На Харьковщине ВСУ впервые задействовали стратегические резервы. ВС РФ перешли к обороне

Российские подразделения остановили продвижение на севере Харьковской области и перешли к обороне. К такому выводу приходят военные источники, отслеживающие ситуацию на в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Напоминает детский стишок, - Туда-сюда обратно, Тебе и мне приятно.
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18 час.
ВС
Владимир Степанов
Если это правда - то это лучше, чем победная ложь! Война всегда состоит из побед и поражений (которые способствуют лучшему обучению воюющих подразделений). А победа будет за нами, потому что и правда за нами, а также потому, что это не мы призывали уничтожать другие народы, а они!!!
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16 час.

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