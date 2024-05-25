На Харьковщине ВСУ впервые задействовали стратегические резервы. ВС РФ перешли к обороне

Российские подразделения остановили продвижение на севере Харьковской области и перешли к обороне. К такому выводу приходят военные источники, отслеживающие ситуацию на в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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