"Пока я живой, пока дышу – я буду бороться за Советский Союз!". Вспомним добрым словом Сергея Фёдоровича Ахромеева! Ровно 30 лет назад, по официальной версии, произошло самоубийство маршала; хотя очевидно, что это было убийство без приставки "само".