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"Пока я живой, пока дышу – я буду бороться за Советский Союз!"

"Пока я живой, пока дышу – я буду бороться за Советский Союз!"

"Пока я живой, пока дышу – я буду бороться за Советский Союз!". Вспомним добрым словом Сергея Фёдоровича Ахромеева! Ровно 30 лет назад, по официальной версии, произошло самоубийство маршала; хотя очевидно, что это было убийство без приставки "само".

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Sasha Sokolov
самоубийство,не нашел выхода из ситуации,что говорить о нем ?

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