Обзор Sea of Stars

Платформы: PS5 SWITCH PS4 ONE PC Разработчик: Sabotage Studio Издатель: Sabotage Studio Жанры: Adventure RPG jRPG На фоне ностальгических переживаний и упрощения всего и вся разработка ролевых игр получила второе дыхание.
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