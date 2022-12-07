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Серхио Рамос: «Испания не проигрывает, Испания учится. Горжусь нашими игроками»

Серхио Рамос: «Испания не проигрывает, Испания учится. Горжусь нашими игроками»

Серхио Рамос поддержал игроков сборной Испании после вылета с ЧМ-2022. «Сегодня я еще сильнее, чем когда-либо, горжусь нашим флагом, горжусь нашей страной, горжусь нашими игроками.

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